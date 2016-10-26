توسك: موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا غير موحد

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه لا يوجد من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقف موحد بشأن السياسة تجاه روسيا.

وقال توسك، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الأربعاء «يجب علينا الحفاظ على الوحدة في علاقاتنا مع روسيا..».

وأضاف توسك، إذا أراد الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة فعالة تجاه روسيا، «نحن (الاتحاد الأوروبي) ينبغي أن نكون موحدين باسم الاتحاد الأوروبي

وعلق رئيس المجلس الأوروبي بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في 20-21 تشرين الأول في بروكسل، حيث أجرى الأعضاء خلالها مناقشة للعلاقات مع روسيا ولكن لم يتم التوافق على تبني عقوبات جديدة بسبب سورية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية صدور قرار عن القمة الأوروبية بشأن فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في حلب السورية، لكن المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أعلنت أن موضوع العقوبات ضد روسيا بسبب سورية لن يناقش.