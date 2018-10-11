توصيات باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في إعادة الإعمار

أوصى المشاركون في ختام المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر الذي أقامته الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بضرورة استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة في مجال إعادة البناء والإعمار من خلال التوصيف والتحليل الدقيق والسريع للجدوى الاقتصادية وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من الحرب الإرهابية.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان “دور الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة في مرحلة إعادة البناء والإعمار” إلى اعتماد تقنيات الاستشعار عن بعد الحديثة والمتطورة بواسطة الطائرات المسيرة “الدرونات” حيثما تقتضي الحاجة نظرا لفعاليتها وكلفتها البسيطة إضافة إلى استخدام أفضل البرمجيات والذكاء الصنعي لتحليل البيانات.

وأكد المشاركون ضرورة التشبيك بين المؤسسات المعنية لإعادة الإعمار وهيئة الاستشعار عن بعد للمساهمة في وضع الحلول للعديد من المشاكل التي أفرزتها الحرب وكذلك التعاون بين المؤسسات العربية المعنية بتطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد لرفع مستوى الكفاءة والاستخدام الأمثل لهذه التقنيات واعتماد خارطة مساحية وطنية حديثة كأساس للخرائط الرقمية التي يمكن أن تشكل بنك معلومات جيومكانيا رقميا لسورية وترفد مسار استخدام جميع التقنيات الحديثة.

وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس الأول بعد انقطاع لثماني سنوات وناقش المشاركون فيه محاور عدة حول الاستشعار عن بعد في التخطيط الإقليمي والبيئي وتقدير الاحتياجات من الموارد الطبيعية والزراعية وحصر الأضرار الناتجة عن الأزمة وإعداد الخرائط الغرضية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستشعار عن بعد تأسست عام 1986 لمواكبة التقنيات الحديثة ونقلها وتوطينها بما يتلاءم مع الحاجات التنموية.