توضيحات مصرية حول موقفها من الأزمة الأخيرة مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد 23 تشرين الأول، أن المحرك الوحيد لمواقف مصر في مجلس الأمن الدولي هو مصالحها الوطنية المباشرة، وذلك رداً على الأزمة الأخيرة مع السعودية.

وكانت أزمة بين القاهرة والرياض تفجرت على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس بشأن الأزمة السورية.

وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن الوفد المصري ” انتهج خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية نهجا عمليا يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائد في المجلس، وإن عضوية مصر بمجلس الأمن أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، والتي يحدث معظمها فى محيطنا الإقليمي”.

وشدد على أن مصر “تؤكد أن التصدي للإرهاب لن ينجح دون الابتعاد عن منهج الانتقائية، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية، وضرورة تعامل المجتمع الدولي بحزم مع ما تقدمه بعض الدول، والأطراف على الساحة الدولية من دعم سياسي، وعسكري، ومالي لهذه التنظيمات، والحركات الإرهابية، ما يعد خرقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن”.