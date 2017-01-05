توضيح من القيادة العامة للجيش حول تعميم وقف سوق الاحتياط

نشرت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية على موقعها الالكتروني بياناً حول كثرت تساؤلات المواطنين عن موضوع الأمر الإداري المعمم برقم /11208 / تاريخ 14 /12/2016 م والمتضمن وقف سوق كافة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المدعوين بموجب أمر الاستدعاء رقم 502/2016.

وجاء في البيان:

نوضح لمن يهمه الأمر مايلي:

1ـ إن وقف السوق لا يعني إلغاؤه إنما لكل سوق بداية ونهاية حسب الأنظمة والقوانين يجب أن يكون الالتحاق فوراً ولكن لإفساح المجال للتبليغ أعطيت مهلة الالتحاق شهراً كاملاً .

2ـ بعد انتهاء مهلة السوق تعمم أسماء غير الملتحقين ( المتخلفين ) على الجهات المختصة والنشرة الشرطية ليلاحقوا قضائياً وفق الأنظمة والقوانين .

3ـ المتخلف عن الدعوة الاحتياطية يتم إلقاء القبض عليه أينما وجد ويساق إلى وحدته موجوداً .

4ـ إن إعادة التعبئة للمتخلفين عن الالتحاق تكون بعد تسريح زملائهم الملتحقين بنفس الدعوة وليس مباشرةً أي بعد انتهاء وضعهم القضائي .

5ـ إن الواجب الوطني يكون بسرعة نشر المطلوبين إلى الدعوة الاحتياطية وحثهم على الالتحاق وليس العكس علماً أن الدفاع عن الوطن في هذه الظروف هو فرض عين وليس فرض كفاية وبالتالي يجب على كل شاب يتراوح عمره بين/ 18 -42 / عام أن يراجع أي شعبة تجنيد للتأكد من أنه مدعو ويبادر على الالتحاق فوراً فالوطن للجميع وهو بحاجة لجهود الجميع وفي الطليعة الشباب .