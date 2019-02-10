توفير حماة: استقبال طلبات القروض لأصحاب المهن العلمية بسقف 50 مليون ليرة

أعلن فرع مصرف التوفير في حماة عن بدء استقبال طلبات القروض لأصحاب المهن العلمية بقيمة تتراوح بين 1 و50 مليون ليرة سورية ومدة سداد تصل حتى 5 سنوات.

وقال جعفر السكاف مدير فرع المصرف في حماة اليوم إن هذه القروض مخصصة لذوي المهن العلمية من أطباء ومهندسين وصيادلة، مبينا أن أهم الشروط المطلوبة للحصول على القرض عدم تجاوز عمر المقترض 65 عاماً وأن يكون عضوا في إحدى النقابات المذكورة وبضمانة عقارية يقبلها المصرف تشمل بيان قيد عقاري مع جميع الإشارات والمالكين والأوصاف وبيان مساحة ورخصة بناء.

ولفت إلى أنه يتم تسديد القرض بأقساط شهرية أو ربعية متساوية على ألا يتجاوز الحسم الشهري المقطوع لصالح المصرف نسبة 40 بالمئة من دخل المقترض وذلك وفقا لبيان الراتب او الاجور والأرباح المادية التي يجنيها صاحب القرض بشهادة او بيان من النقابة التي ينتسب اليها المستفيد من القرض.

يشار إلى أن فرع مصرف التوفير في حماة منح العام الماضي 2423 قرضا عاديا لأصحاب الدخل المحدود بقيمة كلية وقدرها مليار و189 مليون ليرة.