توقعات بإدراج ثلاث شركات في البورصة خلال 2018

بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن المساعي الحكومية التي تمت خلال الاجتماعات التي دارت مع مدير هيئة الإشراف على التأمين وهيئة التطوير العقاري كانت لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة عامة استثمارية خاصة بقطاع شركات التأمين.

وأوضح قاسم “بحسب صحيفة الوطن” أن إحداث الصندوق الاستثماري بموجب تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية هو حصراً للأوراق المالية ولا يجوز للصندوق السيادي أن يستثمر في شركات أخرى، وبالتالي لن يذهب باتجاه معالجة مشاكل الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، ولكن إنشاء شركة مساهمة عامة استثمارية تجمع الفوائض النقدية الموجودة لدى شركات التأمين وهذه الشركة تقوم بمجموعة من الاستثمارات ضمن محفظة أوراق مالية في سوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن ما يتبقى من الفوائض المالية في هذه الشركة يمكن أن يذهب لدعم المشاريع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج وذلك من خلال إيجاد آلية للشراكة مع هذه المشاريع.

ولفت قاسم إلى أن دور بورصة دمشق يتمثل بدعم وتسهيل إدراج هذه الشركة ضمن السوق بعد إحداثها وبيع أسهمها للاكتتاب العام فتصبح قابلة للإدراج، كما يمكن أن تساعد البورصة في تكوين المحفظة المالية للشركة وبدء عمليات بيع الأسهم ضمن السوق.

وأوضح قاسم بأنه لا ارتباط بين شركات التأمين كونها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وبين إحداث هذه الشركة كونها ستحدث من الأموال الفائضة غير المشغلة لشركات التأمين والموضوع كودائع مالية في المصارف وبالتالي فإن هذه الشركة ستشغل أموال الودائع وتكون شركات التأمين من أصحاب هذه الشركة ويمكن دخول آخرين في تأسيسها كشركة مساهمة عامة، مؤكداً بأن هذه الخطوة سوف تكون مهمة لجهة تشجيع باقي الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة وخاصة في قطاعي التمويل العقاري والتطوير العقاري لأنه أصبح من الضروري تحويل الشركات العائلية والشخصية إلى شركات مساهمة عامة وتصبح قابلة للإدراج في بورصة دمشق.

وفي سياق متصل بين المدير التنفيذي لبورصة دمشق أن شركة سيريتل استكملت أوراقها ومن خلال التواصل مع مجلس إدارتها أبلغ البورصة بإمكانية الإدراج فيها مع بداية العام القادم، كما أن التواصل مستمر مع شركة المشرق العربي للتأمين وشركة MTN للاتصالات الخليوية ويتوقع أن تدرج الشركات الثلاث خلال العام القادم ضمن سوق دمشق للأوراق المالية.

وكان مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش قد كشف عن مساعٍ تقوم بها الحكومة لإحداث صندوق استثماري في سوق الأوراق المالية بدمشق لتجميع شركات التأمين على قاعدة استثمارية موحدة، للتركيز على المشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وذلك خلال ندوة «الأربعاء التجاري» الماضية في غرفة تجارة دمشق حول الدور التنموي للتأمين.