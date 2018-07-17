توقعات بإنتاج «11» ألف طن من اللوز بحماة

توقعت مديرية زراعة حماة بشكل أولي إنتاج نحو 11012 طنا من ثمار اللوز خلال الموسم الحالي بواقع 9940 طنا للبعل و1072 طنا للمروي.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية المهندس موفق النجار أن إجمالي المساحات المزروعة باللوز للموسم الحالي بلغ 43683 دونماً منها 41725 زراعة بعلية والباقي مروي، مبيناً أن معظم أشجار اللوز تتركز شرق المحافظة ولا سيما في سلمية وتلدرة.

وأشار النجار إلى تزايد اهتمام فلاحي المحافظة بزراعة اللوز انطلاقاً من قيمته الغذائية العالية وارتفاع ثمنه بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الشجرة تتحمل الحرارة العالية خلال مرحلة النمو كما تتحمل الجفاف فضلاً عن كونها تبدأ بالإنتاج بعد خمس سنوات من زراعتها.

وأنتجت محافظة حماة الموسم الماضي نحو 10450 طنا من ثمار اللوز.