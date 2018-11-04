توقعات بهطول أمطار… وتحذير من تشكل السيول

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والوديان والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 17-10 المنطقة الجنوبية 19-9

المرتفعات الجبلية 12-5 المنطقة الوسطى 17-11

المنطقة الساحلية 21-15 المنطقة الشمالية 17-12

منطقة الجزيرة 18-11 المنطقة الشرقية 17-13

منطقة البادية 19-12