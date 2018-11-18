توقع بانخفاض زراعة المحاصيل العطرية والطبية عن الأعوام السابقة بالحسكة

بلغت المساحة المخططة من قبل مديرية زراعة الحسكة الخاصة بالزراعات العطرية والطبية للموسم الحالي 7 آلاف و225 هكتارا موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال أن عمليات زراعة هذه المحاصيل تبدأ خلال شهر كانون الثاني القادم وتستمر حتى شهر شباط، لافتا إلى أن الزراعات العطرية والطبية في محافظة الحسكة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية إقبالا كبيرا من قبل الفلاحين وتجاوزت المساحات المزروعة المخططة بأضعاف كثيرة إلا أن ضعف تسويق المنتجات محليا خلال الموسم الماضي قد يحد من الزيادة الكبيرة في تنفيذ زراعة هذه المحاصيل خلال الموسم الحالي.

وأكد بلال أن المحاصيل العطرية والطبية من المحاصيل الزراعية الثانوية في محافظة الحسكة وتراجع زراعتها إلى حدود المساحات المخططة أفضل لجهة تحسن واقع زراعة الفلاحين لأراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.

يشار إلى أن المساحة الفعلية المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي تجاوزت 35 ألف هكتار وخلال الموسم الذي سبقه 73 ألف هكتار.