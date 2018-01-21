توقيع اتفاق مع شركة إيرانية لاستجرار جرارات وتوزيعها نقدا أو تقسيطا

وقع اتحاد غرف الزراعة السورية اتفاقا مع الشركة الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية لاستجرار جرارات زراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين بشرائها نقدا أو تقسيطا.

وأوضح رئيس الاتحاد محمد كشتو أن الجرارات المتعاقد عليها ستكون في متناول الجميع خلال أيام وبأسعار مناسبة للمزارعين وستسلم فورا نقدا وبالتقسيط المريح عن طريق قروض من البنك الدولي الإسلامي.

وقال كشتو: إنه وبعد بدء تعافي سورية بفضل تطهير الجيش العربي السوري معظم الأراضي السورية من الإرهاب فإن وصول الجرارات سيساهم في زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي.

من جانبه أوضح ممثل الشركة الإيرانية في سورية مدير شركة الفهد التجارية فهد درويش أن الجرارات التي تم التعاقد عليها ستكون باستطاعة 47 حصانا و75 حصانا ومكفولة لمدة سنة من تاريخ الشراء وبأن الشركة ستوفر خدمات الصيانة والإصلاح عبر ورشاتها في المحافظات.