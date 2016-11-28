توقيع الاتفاق.. هولندا وبلجيكا تتبادلان الأراضي

وقّعت هولندا وبلجيكا، اليوم الاثنين، اتفاقا لتبادل الأراضي بينهما بصورة سلمية.

وشهد توقيع الاتفاق الذي جرى على ضفة نهر الميز، أفراد من العائلتين الملكيتين في الدولتين، إلى جانب العديد من المسؤولين.

وبموجب الاتفاق تخلت بلجيكا عن شبه جزيرة صغيرة ترتبط فقط بهولندا، وفي المقابل حصلت على جزء مجاور من أراضي جارتها.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، إن توقيع الاتفاق يظهر أن “الحدود يمكن أن تتغير أيضا بطريقة سلمية”.