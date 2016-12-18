توقيع عقد إقامة “البيت التجاري السوري” في روسيا

وقعت الهيئة العامة لدعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة “أديغيا يوراك” الروسية لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير باسم “البيت التجاري السوري” في مدينة مابكوب الروسية.

وبينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المستمر على دعم الإنتاج المحلي من خلال الاهتمام بالصناعات الوطنية خاصة الحرفية منها لافتة إلى أن إقامة المعارض التخصصية للمنتجات بأنواعها تعد أسلوباً ناجعاً للترويج الخارجي.

من جانبه بين المهدي الدالي مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات أن الهيئة خصصت جناحاً خاصاً دائماً للحرفيين السوريين ضمن هذا المعرض تشجيعاً للصناعات السورية الحرفية التي تعبر عن العراقة والتاريخ.

وسيكون معرض “البيت التجارى السوري” قناة للبيع المباشر للمستهلك الروسي وستقوم الشركة الروسية بتخصيص مكان مناسب بمساحة لا تقل عن 2000 متر مربع لزوم إقامة المركز الرئيسي للمعرض في مدينة مابكوب الروسية وتجهيزه بالخدمات الأساسية والبنى التحتية من كهرباء وماء واتصالات وتزويد القائمين عليه بالمعلومات التجارية والاقتصادية عن السوق الروسية.

ويعد “البيت السوري” مركزاً لتبادل العروض التصديرية بين البلدين لتنمية التعاون التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتسهيل إجراءات دخول البضائع والمنتجات المتبادلة لكلا البلدين.