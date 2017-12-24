توقيف مجموعة إرهابية في منطقة شبعا اللبنانية

أوقف الأمن اللبناني مجموعة إرهابية في منطقة شبعا تنتمي إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أنه “نتيجة الرصد والمتابعة تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمشاركة في أعمال إرهابية كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر”، مشيرة إلى أن التحقيق مع المجموعة بدأ بإشراف القضاء المختص.

وكان الأمن العام اللبناني أوقف الأسبوع الماضي 4 إرهابيين في عرسال وحاصبيا والنبطية بسبب انتمائهم إلى تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيان.