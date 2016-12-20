توقيف 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم باغتيال السفير الروسي في أنقرة

أفادت وسائل الإعلام التركية بارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين من قبل قوات الأمن في البلاد، للاشتباه بصلتهم بحادث اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، إلى 5 أشخاص.

وكانت قناة “سي إن إن” التركية، قد نقلت، مساء الأحد، أن قوات الأمن أوقفت والدة وشقيقة مولود ميرت ألطنطاش، قاتل الدبلوماسي الروسي.

يذكر أن السلطات الروسية أكدت، مساء الاثنين 19 كانون الأول، وفاة سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم شنه عليه ألطنطاش في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة، أثناء افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”.

وأطلق المسلح النار على السفير وهو يلقي كلمة خلال تلك الفعالية، وتمكنت قوات الأمن لاحقا من تصفية المهاجم في تبادل لإطلاق النار، بينما تحدثت وسائل الإعلام التركية عن إصابة 3 أشخاص آخرين في الحادث.

وأكدت السلطات التركية أن منفذ الهجوم، مولود ميرت ألطنطاش، عنصر من القوة الخاصة في شرطة العاصمة التركية، وهو من مواليد 1994.