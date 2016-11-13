توقيف 6 سوريين لتورطهم بسرقة آثار من معلولا ومحاولة تهريبها لأوروبا في لبنان

أوقف مكتب السرقات الدولية في لبنان 6 سوريين متورطين في عملية السطو على آثار دينية ترجع الى الحقبة الرومانية من مدينة معلولا بريف دمشق كانوا يحاولون تهريبها إلى أوروبا عبر لبنان.

وقال رئيس مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية المقدم نقولا سعد في تصريح لقناة الجديد اللبنانية: “حصلنا على معلومات عن سوري في ألمانيا يحاول بالتعاون مع عدد من الاشخاص تهريب آثار مسروقة من سورية إلى ألمانيا عبر لبنان”.

ولفت سعد إلى اتباع خطة للقبض على المجرمين من خلال التواصل مع السوري وإخباره أنه يوجد شخص ألماني جاء من ألمانيا ليكشف على البضاعة لكي يتأكد من الآثار أنها أصلية وليست مزيفة وتم تأمين لقاء في أحد الفنادق والقبض على المجرم.

وأشار سعد إلى أن تهريب الآثار من سورية يأخذ طرقات متعددة وأن لبنان يشكل طريق ترانزيت وليس حلقة أساسية في التهريب.

ونشرت القناة تسجيلا صوتيا يتضمن حوارا بين المجرمين والتفاوض على سعر المسروقات وآلية قبض ثمنها.

وكان الجيش العربي السوري أعاد في 14 نيسان 2014 الأمن والاستقرار إلى بلدة معلولا بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين الذين عاثوا خراباً ودماراً بالكنائس والاماكن الاثرية والبلدة القديمة وقاموا بسرقة الآثار من المدينة.