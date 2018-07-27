توقّــــف الملاحـــة فـــي مطـــار أبــو ظبـــي إثر اســـتهدافه بطائـــرة يمنيــــة مســــيّرة

نقل الجيش واللجان الشعبية اليمنية الحرب مع قوى العدوان السعودي والإماراتي إلى مرحلة جديدة، إذ أعلن الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية، العميد ركن عبدالله حسن الجفري، أن سلاح الجو المسيّر شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي بطائرة “صماد3″، وأوضح أن استهداف المطار أدى لتوقف حركة الملاحة فيه، مضيفاً: إنها المرة الأولى التي يتمّ استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتية لدول العدوان على اليمن، وأكد أن “صراعنا مع الحكام في الإمارات والسعودية وليس مع الشعبين السعودي والإماراتي”.

ونقل الإعلام الحربي المركزي عن مصدر في سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية إصابة غارات طائرة “صماد 3” أهدافاً داخل مطار أبوظبي الدولي بدقة عالية، فيما اعترفت إدارة مطار أبو ظبي الدولي، عبر “تويتر”، بوقوع “حادث” في حرمه.

وكان الجيش واللجان الشعبية اليمنية نفّذ خلال اليومين الماضيين عدداً من العمليات النوعية أدت إلى تدمير الناقلة السعودية “الدمام” وتدمير مستودعات ذخيرة لقوى العدوان في المخا بواسطة الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من استهداف طائرة من طراز صماد 2، والتي تمّ إزاحة الستار عنها مؤخراً، مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق تصريحات سابقة للناطق الرسمي للجيش واللجان الشعبية العميد الركن شرف لقمان بأن سلاح الجو المسير جاهز لاستهداف أي هدف اقتصادي في المملكة السعودية أو في الخليج عموماً.

وفي كانون الأول 2017 أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ من طراز “كروز” على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي، وأكد مصدر في القوة الصاروخية إصابة المفاعل بعد استهدافه بصاروخ مجنّح نوع “كروز”.

وتوضيحاً، أعلن مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عزيز راشد أن إرسال صاروخ كروز إلى مفاعل أبو ظبي رسالة سياسية وعسكرية، كاشفاً أن الصاروخ أصاب هدفه العسكري.

في الأثناء، استشهد ستة صيادين يمنيين وأصيب 22 آخرون جراء عدوان زوارق وطيران النظام السعودي على قواربهم قبالة سواحل مدينة الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت اليمنى أن صيادين اثنين استشهدا وأصيب ثمانية آخرون جراء استهداف زوارق العدوان السعودي ثلاثة قوارب صيد قرب جزيرة الطير قبالة سواحل الحديدة، بينما استهدف طيران العدوان قارب صيد آخر أمام مرسى الاصطياد بمديرية الحوك بالمحافظة ذاتها ما أدى إلى استشهاد صيادين آخرين وإصابة ستة آخرين.

كما استشهد صيادان اثنان وأصيب ثمانية اخرون إثر غارة جديدة لطيران العدوان السعودي استهدفت مركبهم قرب جزيرة السوابع غرب اليمن.