تونس:ضبط مخابئ للأسلحة على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن القوات التونسية ضبطت ثلاثة مخابئ كبيرة للأسلحة في بلدة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، الأمر الذي يعزز المخاوف من تزايد خطر إرهابيي “داعش” الفارين من ليبيا.

الوزارة صرحت أن المخابئ تضم حوالي 22 قذيفة آر.بي.جي وبنادق كلاشنيكوف وألغاما أرضية ومتفجرات إضافة إلى أسلحة أخرى، مضيفةً أن القوات التونسية تواصل حملة تفتيش من المرجح أن تقودها لاكتشاف مخابئ أخرى للأسلحة بالمنطقة.

السلطات الأمنية في تونس عززت من إجراءاتها الأمنية لضبط الحدود مع ليبيا تفادياً لتسلل إرهابيين من ليبيا إليها، تزامنا مع حملة عسكرية كبيرة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سرت الليبية.