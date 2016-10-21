تونس.. أنباء عن القبض على ما يسمى “أمير داعش” الإرهابي

تناقلت وسائل إعلامية خبراً عن القاء القبض على مايسمى “أمير داعش” في تونس وتم ايقافه في قضية إحباط مخطط الاغتيالات التي كانت ستستهدف وزير الداخلية وشخصيات أمنية ووطنية.

بحسب ما أعلنته إذاعة “موزاييك” التي نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة بأن العنصر الإرهابي الخطير الذي تم إيقافه هو “اسكندر فريح” الملقب بـ(أبي البراء) وهو أصيل ولاية المنستير ويبلغ من العمر 25 سنة.

وبيّن المصدر ذاته أن العملية التي قادتها إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني لإحباط المخطط الإرهابي هي عمل استخباراتي بالأساس، استغرق حوالي الشهرين، لتتبّع “أمير داعش” الارهابي الذي كان متخفيا لمدة طويلة في مدينة المنستير.