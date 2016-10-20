تونس.. اتحاد الشغل يهدد بإضراب عام احتجاجا على إجراءات التقشف

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس عن تنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017.

وقال الاتحاد في بيان الخميس إنه يدعو “إلى تجمعات جهوية تتوج بتجمع كبير في ساحة القصبة (أمام مقر مكتب رئيس الوزراء) وتجمع في باردو أمام البرلمان” مع مناقشة البرلمان للميزانية.

ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية، التي قال إنها تتضمن إجراءات “سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم”.

ويوم الجمعة سينظم آلاف المحاميين أيضا إضرابا عاما للاحتجاج على مشروع قانون جديد يجبرهم على زيادة دفع الضرائب وتشديد الرقابة الجبائية عليهم.

وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية في العام الماضي للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة.