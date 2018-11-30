تونس..اعتقال إرهابيين لصلتهم بتفجيرات إرهابية

أوقفت السلطات التونسية اليوم 12 تونسيا على صلة بالتنظيمات الإرهابية وبالتفجيرات الانتحارية التي شهدتها تونس في تشرين الأول الماضي.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه “تم إيقاف هؤلاء لصلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي وبالعملية الانتحارية التي شهدتها تونس العاصمة في الشهر الماضي والتي أدت إلى جرح 26 شخصا ومقتل منفذة العملية”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الانتحارية كانت لها اتصالات مع مسؤولين في التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها لافتة إلى أنه تم حجز كمية مهمة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع الكترونية مختلفة وطائرة “بدون طيار” تستخدم في التفجير عن بعد إضافة إلى تفكيك أربع خلايا إرهابية نائمة في مناطق عدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف مختبر لانتاج متفجرات ومكونات الكترونية في منطقة رواد بضواحي العاصمة ويعتقد بوجود تواصل بين الخلايا المقبوض

عليها مع إرهابيين متحصنين بالجبال التونسية بغرض تنظيم سلسلة اعتداءات تستهدف مواقع حساسة.