تونس.. اعتقال 4 أشخاص بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القبض على أربعة أشخاص بتهمة التخطيط لـ “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي”.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، إن: “العناصر الموقوفة تتراوح أعمارهم بين 24 و42 عاماً، وهم من بين العناصر المفتش عنهم لدى الأمن بجهة المنستير جنوب شرق العاصمة”.

وأوضحت أنه “تم إلقاء القبض عليهم في منطقة طبلبة قرب العاصمة. ووجهت لهم تهمة “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والمشاركة في ذلك والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.