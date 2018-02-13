تونس.. الجيش يرصد “تحركات خطيرة” على الحدود مع الجزائر

أعلن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني التونسي، عن رصد تحركات خطيرة تهدد البلاد على الحدود التونسية الجزائرية.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إن “التهديدات الإرهابية في المرتفعات لا تزال قائمة وجدية، مع تواصل تسجيل تحركات للعناصر الإرهابية بمرتفعات ولايات القصرين والكاف وجندوبة، وتواتر المعلومات حول تخطيط هذه العناصر لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف المنشآت والتشكيلات الأمنية والعسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد، كردة فعل على الخسائر التي تكبدها الإرهابيون إثر الضربات العسكرية والأمنية الأخيرة التي استهدفتهم”.

وأكد الزبيدي لدى استعراضه أبرز ملامح الوضع الأمني العام بالبلاد، منذ بداية 2018 “وجود تهديدات إرهابية أيضا على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، ناجمة عن تدهور الوضع الأمني وتعقد الوضع السياسي في ليبيا”.