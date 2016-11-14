تونس.. العثور على مخابئ للاسلحة قرب الحدود مع ليبيا

أعلنت مصادر أمنية تونسية العثور على خمسة مخابئ للاسلحة في منطقة قريبة من الحدود الليبية.

وقالت المصادر أنه عثر على أول مخبأين امس الاول في قريتي الخروبة وشارب الراجل قرب مدينة بنقردان في الجنوب بينما عثر على المخبأ الثالث وهو الاكبر أمس في داخل مراب قرب جليل في ضواحي بنقردان.

واوضحت المصادر انه فيما كانت عمليات التمشيط مستمرة عثر على مخبأين اخرين اليوم فى الاميرية والتابعي جنوب بنقردان مشيرة الى ان الاسلحة كانت مخبأة في مراب محاط بسور.

و أكدت وزارة الداخلية التونسية فى بيان على اهمية العملية التي تمت امس مشيرة الى انه تم ضبط نحو خمسين بندقية الية اضافة لعشرات الصواريخ و 30 صندوق ذخيرة و 12 كيلوغراما من المتفجرات واكثر من الف مسدس صعق وتم اعتقال ثلاثة اشخاص.

و اكد راديو “شمس اف ام” التونسي نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع ان مخابىء الاسلحة هذه عثر عليها بفضل معلومات استخرجت من الهاتف النقال لارهابي قتل الاسبوع الماضي على جبل سلوم وسط غرب البلاد.