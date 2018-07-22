تونس: القانون العنصري الإسرائيلي استهتار بقرارات الشرعية الدولية

أدانت تونس اليوم القانون العنصري الجديد الذى أقره الكنيست الإسرائيلي مؤكدة أنه يكرس مرة أخرى استهتار الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية وتنكره للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس التي من دونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها نقلته وكالة الانباء التونسية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حد للسياسات الإسرائيلية الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانوناً عنصرياً جديداً لا يعترف إلا باليهود ويتضمن المساس باللغة العربية وجعلها لغة ثانوية كما يكرس احتلال القدس.