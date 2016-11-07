تونس تصدق على إستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب

صدق مجلس الأمن القومي التونسي اليوم على إستراتيجية وطنية لمقاومة التطرف والإرهاب في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة الجمهورية التونسية قولها في بيان: إن “المجلس صدق على الإستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب التي وقعها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي”.

وأشارت رئاسة الجمهورية التونسية إلى أن “هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها عبر مراحل عديدة بمشاركة المجتمع المدني ترتكز على أسس أهمها الوقاية والحماية والتتبع والرد”.

ويضم مجلس الأمن القومي التونسي وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الأمنيين والعسكريين ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية كما يحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.

وكانت القوى الأمنية التونسية فككت في الآونة الأخيرة عدة شبكات وخلايا إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في البلاد إلى جانب قيامها بتجنيد أشخاص للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة.