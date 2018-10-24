“تيتانيك 2” ستبحر قريباً!

وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تعتزم شركة صينية إطلاق السفينة العملاقة تيتانيك بنسختها الجديدة قريبا عبر المسار ذاته الذي شهد الحادث المأساوي لغرق تيتانيك بداية القرن الماضي.

وأوضح كلايف بالمر مدير الشركة الصينية العاملة على تشييد السفينة أن تيتانيك 2 التي يقترب بناؤها من نهايته في الصين مع تزويدها بتكنولوجيا متطورة ووسائل إنقاذ حديثة تستعد للإبحار في خط السير الأصلي للسفينة الغارقة وستنقل الركاب من ساوثمبتون إلى نيويورك وستجوب العالم لتلهم الناس وتلفت الأنظار في كل ميناء تحط به.

وأشار بالمر إلى أن العمل استؤنف مؤخرا في بناء السفينة الجديدة التي تتشابه مع نسختها الأصلية إلى حد كبير بعد أن مر المشروع بمشاكل مادية أجلت انطلاق الرحلة التي كانت مقررة في 2016 لافتا إلى أن كلفة بناء تيتانيك 2 بلغت نحو 500 مليون دولار وصممت لتحمل تقريبا عدد الأشخاص نفسه الذين كانوا على متن السفينة الأولى والذي بلغ 2400 راكب وطاقم مؤلف من 900 آخرين.

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