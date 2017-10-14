تيتوف: بريطانيا غير مدركة لحقيقة الدور الروسي في محاربة الإرهاب

أكد النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف أن بريطانيا لا تزال غير مدركة لطبيعة الدور الروسي الذي يحارب الإرهاب في سورية.

وأوضح تيتوف أن الخلافات العميقة بين روسيا وبريطانيا ولاسيما بخصوص سورية تعكس للأسف سوء فهم جوهري من بريطانيا لمهام عملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها روسيا في سورية.

وقال تيتوف: لا نريد التفكير بأن هذا الموقف هو نتيجة للاعتراف بعقم جهود التحالف الدولي الذي تشارك فيه بريطانيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بصورة فعالة.

يذكر أن لافروف التقى مؤخراً نظيره البريطاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ووصف الوزير البريطاني اللقاء بالجيد.