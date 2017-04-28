تيلرسون: واشنطن مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن واشنطن لا تستبعد إجراء حوار مباشر مع كوريا الديمقراطية بشأن برنامجها النووي.

وتواصل واشنطن توتير الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية عبر إجراء مناورات دورية مشتركة مع كوريا الجنوبية تعتبرها بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي واستفزازا في وقت تروج فيه حاليا وسائل إعلام أميركية معلومات حول تهديدات أميركية بشن حرب تسميها “استباقية”.

ونقلت (ا ف ب) عن تيلرسون قوله في مقابلة إذاعية اليوم رداً على سؤال حول احتمال خوض مفاوضات مباشرة مع كوريا الديمقراطية: “بالطبع هذه الطريقة التي نريدها للتوصل إلى حل” مضيفا.. “إن بيونغ يانغ يجب أن تكون مستعدة لمناقشة نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية وليس مجرد تجميد برنامجها النووي”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد ممثل كوريا الديمقراطية في الأمم المتحدة أن بلاده مستعدة للرد على “أي شكل من أشكال الحرب” التي يمكن أن يتسبب بها عمل عسكري أميركي وذلك في أعقاب تهديدات واشنطن المتكررة لبيونغ يانغ.