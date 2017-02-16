تيلرسون ولافروف سيبحثان “الأجندة العالمية كافة” في بون

أكدت الخارجية الأمريكية الأربعاء 15 شباط أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون سيجريان مباحثات شاملة على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في بون.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن جدول أعمال تيلرسون يضم مواعيد لإجراء مباحثات ثنائية رسمية شاملة مع لافروف، مؤكدة أن اللقاءات “لن تكون سريعة”. وقالت إن الوزيرين سيبحثان “الأجندة العالمية كافة”.

ومن المقرر أن ينعقد إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين(G20) في 15-17 شباط الجاري في مدينة بون الألمانية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت، الأربعاء، أن اللقاء بين لافروف وتيلرسون سيجري الخميس 16 شباط الجاري.