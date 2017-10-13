تيلرسون يؤكد عدم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن الرئيس دونالد ترامب لن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأشار تيلرسون إلى نية الولايات المتحدة البقاء ضمن الاتفاق, لكن الرئيس سيسحب إقراره بالتزام إيران بالاتفاق.

وأضاف:لا نطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات لأن ذلك سيعني بحكم الأمر الواقع انسحابا من الاتفاق.

ويعني هذا الأمر تحويل الملف إلى الكونغرس لاتخاذ قرار خلال مهلة 60 يوما إما بإعادة فرض العقوبات التي رفع جزء منها عن إيران منذ 2015 أو باستمرار رفعها.

وقال تيلرسون: نعتقد أن الاتفاق ضعيف ولا يقدم أجوبة عن العديد من الأسئلة المهمة وما نقترحه هو ما نظن أنه أفضل سبيل لتحسين هذا الاتفاق وإذا لم نتمكن من ذلك بإمكاننا الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف.

وأوضح تيلرسون أن ترامب سيفرض عقوبات محددة على مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني إلا أنه لن يصنفه منظمة إرهابية.