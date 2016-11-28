«تي 90 إس» الدبابة الروسية الخارقة

تعد الدبابة الخارقة «تي 90 إس» أذكى الدبابات من سلسلة «تي»، حيث تم تطويرها من عدة نواحي، منها القوة النارية والسرعة والتنقل والحماية .

اعتمد في تصميمها على نموذج الدبابة «تي 72»، حيث تعتبر آخر سلسلة من الدبابات المحدثة من طراز «تي 72 بي إم»، وتستطيع هذه الدبابة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

كما أنها قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة، كما تتميز بارتفاعها المنخفض الذي يعطيها خاصية الوقاية الذاتية، ولديها برج دائري يتركز في الجهة العلوية للدبابة ومجهز بعدد منوع من الأسلحة الدفاعية، مما يجعل هذا النوع من الدبابات من أقوى الدبابات في العالم.