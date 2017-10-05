ثروتنا الحيوانية في الحسكة بخير

أكد رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة الحسكة أن الواقع الصحي للثروة الحيوانية في المحافظة جيد ولا وجود لجوائح مرضية بينها في ظل حملات التلقيح والتحصين البيطري التي تجريها الدائرة شهريا.

وبين الدكتور يحيى داوود في تصريح له اليوم أن الدائرة تركز خلال الفترة الحالية على تلقيح قطعان الأغنام بالأدوية البيطرية ضد مرض الجدري. حيث بلغ عدد الرؤوس التي تم تلقيحها الشهر الماضي 150ر30 ألف رأس إضافة إلى تلقيح 8 آلاف رأس غنم و 3 آلاف رأس بقر ضد مرض الحمى القلاعية و 300ر13 ألف رأس غنم ضد مرض الانتروكسيميا و 4800 طير دواجن ضد مرض كوماروف و 655 رأس غنم وبقر ضد مرض بروسيلا.

كما أكد أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سترسل خلال الأسبوع القادم كميات من مختلف صنوف الأدوية البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة التي تنتشر خلال الفترة الحالية من العام ولا سيما مرضي الجدري والحمى القلاعية.

وكانت دائرة الصحة الحيوانية قد استلمت خلال آذار الماضي طنا من الأدوية البيطرية المختلفة مقدمة من وزارة الزراعة.