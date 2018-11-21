“ثريا”.. أول هاتف أندرويد يتصل عبر الأقمار الاصطناعية

استعرضت شركة “ثريا” ( Thuraya) الشهيرة أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، قادر على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

جاء هاتف “X5-Touch” بهيكل عصري مزود بشاشة بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض FullHD، ونظام تشغيل “Android 7 Nougat”، مزود بتقنيات خاصة لتمكينه من الاتصال عبر شبكات الأقمار الاصطناعية.

ويضمن أداؤه الجيد معالج “Qualcomm Snapdragon 625″، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير.

كما يمكن لهذا الجهاز الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر تقنية NFC، ويدعم أنظمة تحديد المواقع والملاحة “GPS” و “GLONASS” و”BeiDou”، وهو مزود بمنفذ لبطاقة “SIM” للاتصال عبر شبكات الخليوي التقليدية.