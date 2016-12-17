ثعالب ليستر سيتي تنجو من فخ ستوك سيتي

فرط ستوك سيتي بفوز كان في متناوله على ضيفه ليستر سيتي، حامل لقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 17 للدوري.

وتلقى فريق ليستر سيتي “الثعالب”، ضربة موجعة بعد طرد هدافه جيمي فاردي، بسبب الخشونة، في الدقيقة 28، من بداية المباراة.

واستغل ستوك سيتي النقص العددي في صفوف الضيوف، وتقدم في الشوط الأول بهدفين من دون رد، أحرزهما كل من، الإسباني بويان كركيتش، والويلزي جو آلين، في الدقيقتين (39 من ضربة جزاء، و45)، على الترتيب. لكن ليستر سيتي عاد من بعيد جدا، في الشوط الثاني، وأدرك التعادل بتسجيله هدفين عبر كل من، المهاجم الأرجنتيني خوسي ليوناردو أولوا، والمدافع الغاني دانيال أمارتي، في الدقيقتين (74 و88) على الترتيب.

وخرج ليستر سيتي بنقطة ثمينة، رفع بها رصيده إلى 17 نقطة، وبالرغم من ذلك، تراجع إلى المركز الخامس عشر.

أما فريق ستوك سيتي، فقد اكتفى بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 21 نقطة، وتقدم من المركز الثاني عشر إلى الحادي عشر، في ترتيب البريمير ليغ.