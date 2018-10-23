ثقافي السويداء يستضيف حفل تخرج طلاب قسم التمثيل

أقيم مساء الأمس حفل تخرج الدفعة الأخيرة من طلاب قسم التمثيل بالسويداء المستوى الرابع من دورة إعداد ممثل /سينما تلفزيون مسرح/، وذلك على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

وتضمن الحفل الختامي للدورة التي أشرفت عليها شركة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني عرضا مسرحيا بعنوان /زواج بالإكراه/ لموليير من إخراج معن دويعر وثائر شنان وتمثيل الطلاب الخريجين /طلال الأعور ووليم زين ومرام دويعر ووليد ابو حمدان وشمس دويعر/ وبمشاركة طلاب المستوى الثالث /عمرو الزغبي وعبيدة رعد وعماد بلان/ حيث تدور فكرة المسرحية حول مشروع زواج والعقبات التي تقع لعدم إكماله ضمن قالب درامي.

وعبر الطالبان المتخرجان من قسم التمثيل طلال الأعور ووليد أبو حمدان عن شغفهما بالتمثيل لكونه يمثل حلما لهما وأهمية هذه التجربة لصقل مواهبهما وتطويرها بعد مرور عامين من التدريبات العملية أمام الكاميرا وعلى المسرح.

وتضمن الحفل عرض مادة فيلمية عن الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي شارك بها الطلاب الخريجون مع توزيع شهادات التخرج عليهم.