ثقافي الميدان.. لقاء أدبي أنثوي

لقاء أدبي أنثوي استضافه المركز الثقافي في الميدان شاركت فيه الكاتبات شيران الكردي وقتادة الزبيدي وإخلاص عنتابي اللواتي قدمن نصوصا متنوعة بمواضيع إنسانية ووطنية واجتماعية.

وقدمت الأديبة الكردي نصوصا شعرية وقصصية عبرت فيها عن الحالات النفسية والروحية والاجتماعية التي يعيشها الشعب السوري في وقتنا الراهن جراء الحرب الإرهابية.

في حين أشارت الزبيدي في نصوصها المختلفة إلى أهمية الإنسان والاعتناء بحضارته معبرة عن فرح كبير بأهمية رجوع السوريين إلى وطنهم بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وذلك في قصتها أمل.

وقدمت الأديبة عنتابي قصة بعنوان وكان القرار بينت فيها ضرورة العلاقات الإنسانية الصحيحة معبرة عن المعاناة النفسية التي مر بها الإنسان السوري زمن الحرب وضرورة عودته لوضعه الطبيعي بعد أن طالته المأساة والآلام.