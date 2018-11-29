ثقافي حمص.. توقيع كتاب “عصر المقاومة.. صناعة النصر”

استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة حمص حفل توقيع كتاب “عصر المقاومة ..صناعة النصر” للإعلامي اللبناني حسن حردان الذي يدور حول الصراع مع العدو الصهيوني على الأرض اللبنانية منذ عام 1982 والدور السوري في دعم المقاومة.

الكتاب الذي يقع في 446 صفحة من القطع الكبير والصادر عن دار بيسان للنشر يسلط الضوء على تبدل المعادلات الإقليمية والدولية منذ اجتياح لبنان 1982 وانعكاسها على الأوضاع في المنطقة وتحديداً في سورية ولبنان مستشهداً بمقابلات ولقاءات إذاعية وتلفزيونية مع شخصيات سياسية من كلا البلدين.

وتتمحور فصول أجزاء الكتاب حول انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000 ونتائجه وانتصارها في عدوان تموز 2006 والحرب الإارهابية الكونية على سورية وأسبابها وأهدافها الحقيقية والأحداث التي حصلت في مصر وتونس والعوامل التي مكنت سورية من الصمود.

كما يتناول الكتاب النتائج الناجمة عن صمود وانتصار سورية وحلفائها وأفول الهيمنة الأميركية وولادة عالم متعدد الأقطاب وعودة الحرب الباردة بسمات جديدة.

ورأى حردان أن صمود سورية وانتصارها بدعم من أطراف حلف المقاومة وروسيا والصين وغيرهما من الدول الرافضة للهيمنة الأميركية أدى عمليا إلى دفن نظام الهيمنة الأميركية الأحادي القطب على المنطقة والعالم.