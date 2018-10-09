ثقافي كفرسوسة.. أمسية في ذكرى رحيل فوزي عليوي مساء غد

في الذكرى السابعة لرحيل الفنان فوزي عليوي يقيم المركز الثقافي العربي في كفرسوسة عند الساعة الخامسة من مساء غد أمسية تشارك فيها أسرة الراحل وعدد من أصدقائه ومعاصريه.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة السويداء سنة 1946 بدأت هوايته الفنية بالعزف على العود والغناء ودرس في المعهد الموسيقي الشرقي حيث شارك بحفلاته ثم انتسب إلى إذاعة دمشق كمطرب محترف ولحن له الموسيقار الراحل فريد الأطرش لكتب ورق وأرسلك وغيرها كما عمل مدرساً لآلة العود وكان عضوا في لجان الاستماع والتحكيم في الإذاعة وقدم فيها بعض البرامج ولحن أناشيد وطنية منها الشباب للوطن ومن أغانيه المشهورة قصيدة طير الهوى وأغنية طولت الغيبة علينا.