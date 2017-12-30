ثلاثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

صرح مصدر أمني، اليوم السبت، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب من محال تجارية في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، انفجرت صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة أمنية توجهت إلى المكان فور تلقيها بلاغا بالانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

سبوتنيك