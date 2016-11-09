ثلاثة حقول ارشادية لزراعة القمح والحمص والزيتون بالسويداء

خصصت دائرة الارشاد الزراعى بمديرية زراعة السويداء ثلاثة حقول ارشادية لزراعتها بمحاصيل القمح والحمص والزيتون للموسم الزراعي الحالي، وذلك في مناطق الهيات وصلخد والثعلة.

وأشارت رئيسة الدائرة المهندسة هند أبو صعب الى أهمية هذه الحقول لتعريف المزارعين وتحفيزهم للتوجه نحو تطبيق التقانات العلمية بغية الحصول على انتاج مميز كما ونوعا.

وأضافت صعب انه سيجري ضمن الحقول تنفيذ كل العمليات الزراعية المناسبة بمواعيدها، واستخدام الاصناف المحسنة ذات الانتاجية العالية المقاومة للجفاف والمناسبة لظروف الزراعة بالمحافظة مع اجراء مقارنة في نهاية الموسم بينها وبين الحقول الاخرى لملاحظة الفارق.