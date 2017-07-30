ثلاثة مراكز جديدة للأنشطة الطفولية في حماة

افتتح فرع حماة لمنظمة طلائع البعث اليوم ثلاثة مراكز للأنشطة الطفولية الطليعية في مدراس فاطمة السقا وعمر بن الخطاب وخولة بنت الأزور في مدينة حماة لتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة في مجالات الرسم والموسيقا والرياضة والثقافة.

وأوضح رمضان ديب عضو قيادة فرع طلائع البعث بحماة أهمية الأنشطة التي تتضمنها المراكز ببرامجها التعليمية والترفيهية ذات الأهداف الواضحة والمحددة والمدروسة والتي تشمل كل اهتمامات الأطفال وتنمي مواهبهم وقدراتهم.

وأضاف ديب أن الانشطة تتضمن أيضا اصطحاب الأطفال إلى أماكن طبيعية وأوابد أثرية لمتابعة نشاطاتهم الترفيهية والتعليمية من خلال مواقف تعليمية حياتية إضافة إلى نشاطات الرسم والموسيقا والغناء بهدف إظهار مواهب الاطفال وتنميتها وتشجيعها.

وبين طالب زويل المشرف على مراكز الأنشطة مدير المدرسة التطبيقية الأولى بمدينة حماة أن المراكز تشهد إقبالا كبيراً من الطلاب حيث قارب عددهم 210 طلاب من أعمار 6 و12 عاما جرى توزيعهم حسب رغبتهم واهتماماتهم، لافتا إلى أن هذه المراكز تسهم بنشاطاتها في غرس القيم الوجدانية والتربوية والوطنية لدى الاطفال فضلا عن تشجيع المبادرات الإبداعية ورعاية مواهب الاطفال الذين يعول عليهم الكثير لبناء مستقبل الوطن.

وكان فرع طلائع البعث بحماة افتتح خلال الشهرين الماضيين سبعة مراكز أنشطة طفولية في حماة ومصياف وسلمية تستوعب أكثر من 800 طفل وطفلة.