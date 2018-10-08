ثلاثي الرعب الحل الوحيد للنادي الملكي!

بعد تردي نتائج ريال مدريد يبحث النادي الملكي عن مخرج من المأزق ، الذي يمر به بالفترة الأخيرة، خاصةً في ظل صيامه التهديفي، الذي دام لـ4 مباريات في مختلف المنافسات، حتى الآن، وهو الرقم الأسوأ للفريق الملكي، في هذا الجانب، منذ 33 عامًا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الميرينجي بات يضع كلًا من، نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان، بجانب إيدين هازارد، جناح تشيلسي، على رأس خياراته لتدعيم خط الهجوم، خلال الصيف المقبل.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الثلاثي، كفيل بتعويض العقم التهديفي الواضح للفريق، بعد رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ويقدم نيمار مستويات رائعة مع الفريق الباريسي، حيث أحرز 38 هدفا، بالإضافة لصناعة 20 هدفا، خلال 40 مباراة لعبها، منذ انتقاله لسان جيرمان، الصيف الماضي.

ويتصدر البرازيلي حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي، مع مبابي، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وقد أبدى نجم برشلونة السابق، سعادته بمركزه الجديد خلف كافاني، ومبابي، بعد وصول توماس توخيل، حيث منحه فرصة إحراز وصناعة أهداف أكثر.

أما مبابي، فلا أحد يعلم مدى التطور، الذي سيصل له الفتى الفرنسي، فخلال 135 مباراة رسمية، بمسيرته القصيرة، تمكن من إحراز 67 هدفا، وصناعة 37 آخرين.

ومع باريس سان جيرمان فقط، سجل الدولي الفرنسي 31 هدفا، وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ومن جانبه، يقدم إيدين هازارد حاليًا، أفضل مستوياته على الإطلاق، مع تشيلسي، حيث يتربع على صدارة هدافي البريميرليج، بـ7 أهداف في 8 مباريات، رغم أنه خلال نفس الفترة، من موسم 2017-2018، و2015-2016، و2009-2010، لم يسجل سوى 3 أهداف.