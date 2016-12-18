ثلوج في ريف دمشق والجو غائم ماطر في أغلب المناطق

مازلات البلاد تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتل هوائية باردة ورطبة، حيث تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مديرية الأرصاد الجوية توقعت في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات في أغلب المناطق، وتكون الهطولات ممزوجة بالثلج في بعض المناطق الداخلية وثلجيةً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000متر، في حين يكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في اغلب المناطق، أما الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد سيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، حيث تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو4 إلى 6 درجات مئوية. وشهدت عدة محافظات هطولات مطرية أغزرها 40 مم في عين حلاقيم بمحافظة حماة .

كما سجلت في ريف دمشق بالحرمون 17مم والتل 6مم وسرغايا 5،16 مم منها 9سم ثلج والزبدانى 12مم منها 7سم ثلج ومضايا 10مم منها 5 سم ثلج. وفى محافظة السويداء سجلت في المدينة 2مم،أما درعا وبصرى فكانت كمية الأمطار 2مم، ووصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 5،12. وبلغت كمية الأمطار في الناصرة بحمص 13 مم وفي مدينة حمص 7مم، بينما بلغت في محافظة حماة 25مم في الرصافة و15مم مصياف. وبالنسة للمدن الساحلية، ففي القدموس وبانياس بطرطوس 2مم والشيخ بدر5،1مم. فيما سجلت كميات الهطول بالقرداحة 2مم ومطار الباسل 4ر1 مم واللاذقية 1مم.