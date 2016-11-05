ثمان سنوات سجن لشاب أمريكي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة ولاية أريزونا الأمريكية حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على شاب أمريكي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي “أف بي آي” قوله أن: «ماهين خان البالغ من العمر 18 عاما اعتقل في مدينة توسون في وقت سابق من هذا العام وأقر بالاتهامات الموجهة إليه وهي الإرهاب والتآمر لشن هجمات إرهابية وارتكاب مخالفات تشمل حيازة أسلحة».

ووفقا للنيابة العامة الأمريكية فإن خان حاول الحصول على مختلف أنواع الأسلحة بما فيها عبوات ناسفة يدوية الصنع بهدف تنفيذ هجمات على مؤسسات ومواقع حكومية أمريكية كما أشارت لجنة تحقيق خاصة إلى أنه كان على اتصال مع إرهابي من تنظيم “داعش” عبر شبكة الإنترنت.

ودعمت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والأسلحة متجاهلة كل التحذيرات من مغبة انتشار الإرهاب الذي تدعمه مع حلفائها في أوروبا والمنطقة وارتداده على هذه الدول نفسها وهذا ما حدث بالفعل حيث شهدت مدن أمريكية عدة في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وأعلن تنظيم “داعش”

الإرهابي مسؤوليته عن العديد منها كما وقعت اعتداءات في مدن أوروبية بما فيها باريس ونيس وبروكسل.