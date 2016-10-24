جائزة الكرة الذهبية.. الجزائري محرز ينافس ميسي ورونالدو

اكتملت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لعام 2016، حيث ضمّت الجولة الأخيرة جايمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي، لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، ارتورو فيدال لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني وسيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، والحارس البرتغالي رو باتريسيو الفائز بـ”يورو 2016″.

وكانت قد نشرت مجلة “فرانس فوتبول” أسماء أول 10 لاعبين من ضمن اللائحة المؤلّفة من 30 لاعبا، على دفعات معتمدة على إعلان أسماء 5 لاعبين كلّ ساعتين.

وقد تضمنّت اللائحة:

6 لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني: كريستيانو رونالدو – غاريث بيل – توني كروس – بيبي – لوكا مودريتش وسيرجيو راموس.

4 لاعبين من نادي بايرن ميونيخ الألماني: روبرت ليفاندوفسكي – مانويل نوير – أرتورو فيدال وتوماس مولر

4 لاعبين من نادي برشلونة الإسباني: ليونيل ميسي – أندريس إنيستا – لويس سواريز ونيمار دا سيلفا

3 لاعبين من نادي يوفنتوس الإيطالي: جيانليجي بوفون – باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين

3 لاعبين من نادي اتلتيكو مدريد الإسباني: دييغو غودين – أنتوان غريزمان وكوكي

لاعبان من نادي مانشستر سيتي: سيرجيو أغويرو وكيفين دي بروين

لاعبان من نادي ليستر سيتي الإنكليزي: رياض محرز وجايمي فاردي

كما ضمّت اللائحة ديميتري بايت نجم نادي ويست هام الإنكليزي، هيوغو لوريس حارس نادي توتنهام الإنكليزي، بيار أيمريك أوباماينغ نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني وريو باتريسيو حارس سبورتينغ.