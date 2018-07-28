جابري أنصاري: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية

جدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري التأكيد على حرص بلاده على حل أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة في سورية.

ولفت جابري أنصاري خلال لقائه اليوم مع السفير الفرنسي السابق في طهران فرانسوا سينيمو إلى أن إيران كانت قد صرحت منذ بدايات الأزمة في سورية أن الحل السياسي هو الوحيد لها.

وأشار إلى اهتمام الحكومة السورية بتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم لافتا إلى استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية مع فرنسا ودعم الاستشارات والتعاون بين البلدين في مجال تسوية أزمات المنطقة وخاصة الأزمة في سورية.

من جانبه نوه سينيمو بدور إيران المهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة والحل السياسي للأزمة في سورية.