جابر أنصاري.. إيران ستواصل دعمها الشامل للعراق في مواجهة الإرهاب

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصارى أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديداً للمنطقة والعالم وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الشامل للعراق فى مواجهة الارهاب.

وشدد جابر أنصاري خلال لقائه مساعد وزير الخارجية العراقي نزار خير الله في بغداد اليوم على ضرورة تضافر الجهود بين البلدين في مجال حل الأزمات والمشكلات الراهنة في المنطقة وأهمية عقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه أكد خير الله أن محاربة الإرهاب تشكل أهم أولوية للعراق في هذه المرحلة واصفاً العلاقات بين العراق وإيران بالإستراتيجية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية.