جاليتنا في التشيك تدين استهداف المدنيين بغاز الكلور في حلب

أدانت الجالية العربية السورية في جمهورية التشيك استهداف التنظيمات الإرهابية للسكان المدنيين في حلب بقذائف تحتوى غاز الكلور.

وأكد أبناء الجالية في بيان اليوم، أن هذا العمل الإجرامي يكشف حقيقة حقد وبربرية هؤلاء الإرهابيين وداعميهم، مشيراً إلى هذه التنظيمات تستخدم الآن آخر وأقذر ما لديها بعد هزائمها المتتالية على يد قوات الجيش العربي السوري.

ولفت البيان إلى نفاق تلك الدول التي تتباكي على هزائم الإرهابيين في حين تصمت تماما على ممارساتهم ووحشيتهم التي تعتبر جرائم حرب وخرقا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.