جاليتنا في كوبا تدين الاعتداءات الصهيونية

أدان الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا اليوم بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية على سورية.

وقال الطلبة وأبناء الجالية في بيان أن “هذ الاعتداءات تثبت من جديد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي شريك رئيس في صنع واستمرار الأزمة في سورية وأنه صاحب المصلحة الكبرى في كل ما تشهده سورية من قتل وتدمير للبنى التحتية عبر قوى مرتهنة لمصلحته وبأسلحة من صنعه”.

وشدد البيان على أن هذه الإعتداءات تأتي في محاولة لإنقاذ المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة بعد الانتصارات النوعية التي يحققها الجيش العربي السوري في كل أرجاء الوطن وفشل الإرهابيين والدول الداعمة لهم في محاولاتهم النيل من سورية وصمودها.

وطالب البيان جميع الدول التي تدعم الإرهاب بوقف دعمها وإدانة الأعمال الإرهابية الجبانة وباتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتنسيق مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وجدد الطلبة والجالية في كوبا العهد الوقوف صفا واحداً خلف شعبهم الصامد وجيشهم البطل وقيادتهم الشجاعة معربين عن ثقتهم الكاملة بأن النصر سيكون حليف سورية.