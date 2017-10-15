جاليتنا في هنغاريا في (يوم الغضب السوري): نثق بالجيش السوري

أكد طلبة سورية وأبناء الجالية السورية في هنغاريا وقوفهم إلى جانب وطنهم وجيشهم وقيادتهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي أقامها أمس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في هنغاريا تحت عنوان (يوم الغضب السوري) في بودابست الأعلام السورية والشعارات التي تعبر عن انتمائهم إلى وطنهم وغضبهم من الإرهاب البشع الذي تتعرض له سورية ومحاولات الهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل بعض الدول.

وحيا المشاركون صمود الشعب السوري معربين عن ثقتهم بقدرة الجيش العربي السوري على دحر الإرهابيين من سورية, كما تقدموا بالشكر الجزيل للمستشرقين الهنغاريين بلاج مايور وجولت فاغنر على مشاركتهما وثباتهما في دعم سورية وشعبها منذ بداية الحرب الإرهابية عليها.

وأقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في هنغاريا بعد الوقفة فعالية احتفالية تعارفية لأعضائه الجدد.